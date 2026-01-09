Arrestato il titolare di Constellation | Rischio di fuga La moglie in lacrime | Chiedo scusa | Quella notte tolsero i video dai social
Il titolare di Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, in un caso che ha suscitato grande attenzione. La moglie Jessica si è presentata in lacrime, chiedendo scusa. Le indagini italiane si concentrano anche sulla rimozione dei video dai social la notte dell’incidente, mentre le famiglie delle vittime potranno partecipare ai processi.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
