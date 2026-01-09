Arrestato il titolare di Constellation | Rischio di fuga La moglie in lacrime | Chiedo scusa | Quella notte tolsero i video dai social

Il titolare di Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, in un caso che ha suscitato grande attenzione. La moglie Jessica si è presentata in lacrime, chiedendo scusa. Le indagini italiane si concentrano anche sulla rimozione dei video dai social la notte dell’incidente, mentre le famiglie delle vittime potranno partecipare ai processi.

Crans-Montana, arrestato il titolare del locale ‘Le Constellation’ - Incendio a Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- blogsicilia.it

Arrestato Moretti: il proprietario di “Le Constellation” in arresto per rischio di fuga - Arrestato Moretti: rischio di fuga per il prorpietario di "Le constellation" per rischio di fuga e inquinamento prove ... mam-e.it

Taranto, arrestato il ladro seriale degli H24: in via Dante ha minacciato la titolare con un piede di porco VIDEO x.com

FA LA SPESA PER 300 EURO, ESCE NON PAGA E MINACCIA LA TITOLARE : ARRESTATO RUBA NEL MARKET E MINACCIA LA TITOLARE SIMULANDO DI AVERE UN COLTELLO: ARRESTATO DAI CARABINIERI Un 47enne fermato dai militari della Sta - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.