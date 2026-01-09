Arrestato il titolare del bar Le Constellation | Rischio di fuga Per la moglie la richiesta dei domiciliari | Tolsero i video dai social
Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, motivato dal rischio di fuga. La moglie Jessica ha richiesto i domiciliari. Le indagini italiane hanno portato alla rimozione di alcuni video dai social. Le autorità permetteranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi, garantendo trasparenza e rispetto per la legalità.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
