Arrestato il titolare del bar Le Constellation | Rischio di fuga La moglie ai domiciliari | Chiedo scusa | Tolsero i video dai social

Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato per il rischio di fuga, mentre la moglie Jessica è ai domiciliari. Entrambi sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, con le indagini in corso. Le autorità italiane stanno approfondendo il caso, che coinvolge anche la rimozione di alcuni video dai social. I familiari delle vittime avranno la possibilità di partecipare ai processi, secondo le procedure previste dalla legge.

