Arrestato il titolare del bar Le Constellation | Rischio di fuga La moglie ai domiciliari | Chiedo scusa | Tolsero i video dai social
Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato per il rischio di fuga, mentre la moglie Jessica è ai domiciliari. Entrambi sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, con le indagini in corso. Le autorità italiane stanno approfondendo il caso, che coinvolge anche la rimozione di alcuni video dai social. I familiari delle vittime avranno la possibilità di partecipare ai processi, secondo le procedure previste dalla legge.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Arrestato titolare del Constellation: "Rischio di fuga". La moglie in lacrime: "Chiedo scusa" | "Quella notte tolsero i video dai social"
Leggi anche: Arrestato titolare del Constellation: "Rischio di fuga". La moglie in lacrime: "Chiedo scusa" | "Quella notte tolsero i video dai social"
Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti; Crans - Montana, media: titolare 'Le Constellation' fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Crans Montana, i media: ‘Il titolare del bar fu arrestato per sfruttamento prostituzione e frode’.
Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- msn.com
Strage di Crans Montana, arrestato il titolare del bar Le Constellation. La moglie resta a piede libero - La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation ... affaritaliani.it
Crans-Montana, arrestato il titolare del bar "Le Constellation". La moglie: "Chiediamo scusa" - Jacques Moretti è stato portato via con un cellulare della polizia dopo ore di interrogatorio. avvenire.it
Arrestato il titolare del bar Le Constellation. La moglie Jessica resta libera dopo l'interrogatorio - facebook.com facebook
Strage di Crans-Montana, arrestato il titolare del locale Jacques Moretti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.