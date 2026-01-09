Arrestato il gestore del bar Le Constellation La moglie ai domiciliari si scusa | Tragedia inimmaginabile
Dopo l'interrogatorio in procura a Sion, in Svizzera, è stato arrestato Jacques Moretti, il gestore del locale Le Constellation a Crans-Montana, andato a fuoco la notte di Capodanno, provocando una strage di ragazzini. A disporre la misura cautelare restrittiva, per pericolo di fuga, è stata la procuratrice Beatrice Pilloud. La moglie Jessica Moretti è ai domiciliari con braccialetto elettronico, come confermano fonti legal. All'uscita dalla procura ha deciso di scusarsi, parlando con i giornalisti. "I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t ragedia inimmaginabile", ha detto tra le lacrime la donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
