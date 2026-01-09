Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza con chiarezza e sobrietà la situazione degli arbitri in Serie A. Il direttore esamina il ruolo dei direttori di gara, la governance e la posizione di Gianluca Rocchi, offrendo un punto di vista equilibrato sulle sfide e le criticità del settore arbitrale italiano senza ricorrere a sensazionalismi.

Arbitri Serie A, Zazzaroni non ha dubbi: ecco cosa ha detto sui fischietti italiani, sui vertici e sulla posizione di Rocchi Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore, Ivan Zazzaroni dipinge un ritratto sarcastico e amaro della difficile posizione di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, descritto come un uomo solo al comando di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arbitri Serie A, Zazzaroni non ha dubbi: il suo giudizio sui direttori di gara, sulla governance e sul ruolo di Rocchi

Leggi anche: Arbitri Serie A, è ancora polemica dopo l’ultimo weekend: la valutazione di Rocchi sugli episodi dubbi della giornata di campionato

Leggi anche: Esami superati al corso per direttori di gara. Sezione maceratese più ricca. Ci sono ventidue nuovi arbitri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juve, Giuntoli all'attacco: Su certi giocatori non sbagliavo e ho riordinato i conti. Zazzaroni fa i nomi; L'editoriale di Zazzaroni sul caso arbitri: “Mai avrei pensato di essere d’accordo con Lotito”; Zazzaroni: “Non esiste annullare il gol di Hojlund. Sono sicuro che anche dopo Inter-Napoli…”; Serie A, Zazzaroni commenta: “Scudetto lo vince l’Inter o il Napoli. Il Milan è la terza forza…”.

Zazzaroni duro con gli arbitri: "Quando manca la voglia di migliorare ogni sforza diventa inutile" - Inizia così l'editoriale pubblicato dal Corriere dello Sport a firma del direttore Ivan Zazzaroni, il. tuttomercatoweb.com