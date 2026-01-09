Arbitri Serie A Zazzaroni non ha dubbi | il suo giudizio sui direttori di gara sulla governance e sul ruolo di Rocchi
Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza con chiarezza e sobrietà la situazione degli arbitri in Serie A. Il direttore esamina il ruolo dei direttori di gara, la governance e la posizione di Gianluca Rocchi, offrendo un punto di vista equilibrato sulle sfide e le criticità del settore arbitrale italiano senza ricorrere a sensazionalismi.
Arbitri Serie A, Zazzaroni non ha dubbi: ecco cosa ha detto sui fischietti italiani, sui vertici e sulla posizione di Rocchi Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore, Ivan Zazzaroni dipinge un ritratto sarcastico e amaro della difficile posizione di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, descritto come un uomo solo al comando di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Arbitri Serie A, è ancora polemica dopo l’ultimo weekend: la valutazione di Rocchi sugli episodi dubbi della giornata di campionato
Leggi anche: Esami superati al corso per direttori di gara. Sezione maceratese più ricca. Ci sono ventidue nuovi arbitri
Juve, Giuntoli all'attacco: Su certi giocatori non sbagliavo e ho riordinato i conti. Zazzaroni fa i nomi; L'editoriale di Zazzaroni sul caso arbitri: “Mai avrei pensato di essere d’accordo con Lotito”; Zazzaroni: “Non esiste annullare il gol di Hojlund. Sono sicuro che anche dopo Inter-Napoli…”; Serie A, Zazzaroni commenta: “Scudetto lo vince l’Inter o il Napoli. Il Milan è la terza forza…”.
Zazzaroni duro con gli arbitri: "Quando manca la voglia di migliorare ogni sforza diventa inutile" - Inizia così l'editoriale pubblicato dal Corriere dello Sport a firma del direttore Ivan Zazzaroni, il. tuttomercatoweb.com
Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata: Parma-Inter a Colombo, Mariani al Milan e Zufferli alla Juventus - Resi noti gli arbitri della diciannovesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 6 a giovedì 8 gennaio ... sport.virgilio.it
Zazzaroni: "Assurdo annullare il gol di Hojlund. Dopo Inter-Napoli non si parlerà di calcio" - Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato tra le altre cose anche di quanto è accaduto nel corso di Napoli- msn.com
NUOVA GIORNATA NUOVI ERRORI Gli arbitri in Serie A sbagliano troppo - facebook.com facebook
#Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: #Massa dirige #LazioNapoli, #AtalantaRoma a #Fabbri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.