Arbitri la denuncia di Casarin | Stanno cambiando il calcio comanda il Var come successo a Napoli

Paolo Casarin, ex arbitro e attuale editorialista, analizza l’uso del Var nel calcio, evidenziando come questa tecnologia stia influenzando le decisioni arbitrali. Con un esempio riferito a Napoli-Verona, Casarin sottolinea come il Var abbia assunto un ruolo dominante, modificando l’equilibrio e la natura del gioco. La sua riflessione invita a considerare attentamente l’impatto di questa strumentazione sulla cultura e sull’autenticità dello sport.

Paolo Casarin, grande arbitro e persona molto intelligente, ormai solo editorialista per il Corriere della Sera, esprime concetti intelligenti sull'uso distorto che il calcio sta facendo del Var e utilizza l'esempio di Napoli-Verona. L'arbitro Marchetti non avrebbe mai concesso quel rigore per fallo di mano di Buongiorno, il Var ha impiegato tanto tempo segno che non si trattava di un errore chiaro ed evidente. Scrive Casarin sul Corsera: Mar­chetti, un bravo arbi­tro, ha visto tutto e pensa che si può rico­min­ciare a gio­care.

