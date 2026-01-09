A Vedano al Lambro, la notte di Halloween, si è verificata un grave episodio presso il locale “Arancia Meccanica”. Dopo due mesi di chiusura, il locale riapre dopo sette giorni di sospensione, in seguito all’aggressione di un ragazzo durante la festa di Halloween, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. L’evento ha suscitato attenzione e richiesto interventi di tutela e sicurezza per la comunità locale.

Vedano al Lambro (Monza e Brianza), 9 gennaio 2025 – Era stata una festa di Halloween di sangue, un ragazzo in maschera era stato accerchiato da quattro sconosciuti e picchiato brutalmente senza motivo. Lo avevamo raccontato in esclusiva dopo aver raccolto la testimonianza di Niccolò, il giovane aggredito: "Colpivano soprattutto alla testa, colpivano per far male”. Sospesa l’attività del locale. Ora, a distanza di due mesi personale della polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Monza e Brianza ha eseguito la sospensione per sette giorni dell’attività di quell'esercizio pubblico di Vedano al Lambro, su disposizione del Questore Filippo Ferri per motivi di ordine e sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Arancia meccanica” a Vedano al Lambro la notte di Halloween: dopo due mesi chiuso per 7 giorni il locale dell’aggressione

