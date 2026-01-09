Domenica 11 gennaio, l’Aquila Montevarchi si prepara alla trasferta di San Donato Tavarnelle, valida per una partita importante del campionato. La squadra, reduce da un buon momento, cerca di consolidare la propria posizione in classifica. L’incontro si svolgerà alle 14 e rappresenta un’occasione per mantenere il ritmo e proseguire nel percorso di crescita stagionale.

Arezzo, 09 gennaio 2026 – Un crocevia importante attende l’Aquila Montevarchi, chiamata a confermare il buon momento di forma nella trasferta di domenica 11 gennaio contro il San Donato Tavarnelle, in programma alle 14.30 e valida per la 19ª giornata del campionato di Serie D, Girone E. Una sfida delicata, tra due squadre racchiuse in pochi punti di classifica e con numeri che raccontano un equilibrio sostanziale. I rossoblù arrivano all’appuntamento con segnali incoraggianti. Il Montevarchi occupa il 12° posto con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con una media di 1,22 punti a partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquila Montevarchi domenica a San Donato

Leggi anche: Arezzo, ospedale San Donato: dopo la pioggia, il “San Donato Water Park”

Leggi anche: San Donato, domenica amara. Terranuova solida e vincente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Falchi pronti a inaugurare il 2026 contro l’Aquila Montevarchi; Montevarchi, la grinta di Francalanci: In difesa siamo diventati più solidi; SERIE D GIRONE E: I TABELLINI DI DOMENICA 4 GENNAIO 2026; Domenica al Brilli Peri il Foligno ricordando quella folle domenica di 53 anni fa…...

Aquila Montevarchi domenica a San Donato - Arezzo, 09 gennaio 2026 – Un crocevia importante attende l’Aquila Montevarchi, chiamata a confermare il buon momento di forma nella trasferta di domenica 11 gennaio contro il San Donato Tavarnelle, in ... sport.quotidiano.net