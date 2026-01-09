Appuntamento al terminal dei bus per un regolamento di conti tra 2 bande di giovanissimi | rissa evitata e 6 denunce

Giovedì pomeriggio, nell’area del terminal dei bus di Lodi vicino alla stazione ferroviaria, si è verificato un intenso confronto tra due gruppi di giovani. L’evento ha rischiato di degenerare in violenza, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine la rissa è stata evitata. Sono state individuate e denunciate sei persone coinvolte. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per prevenire escalation di tensione tra giovani.

Lodi – Pomeriggio ad alta tensione, giovedì, nell'area del terminal bus di Lodi accanto alla stazione ferroviaria. Zona diventata teatro di un violento confronto tra giovanissimi. L'intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, mettendo fine a una rissa che stava per esplodere tra due gruppi rivali di minorenni. I provvedimenti. Sei ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, sono stati denunciati per rissa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'episodio rientra nel più ampio piano di controllo del territorio portato avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, con particolare attenzione alle aree di aggregazione giovanile, monitorate con maggiore intensità, nelle ultime settimane.

