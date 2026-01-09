Apnea gonfiore e tosse | i segnali dello scompenso cardiaco e che cosa fare

L’insufficienza cardiaca, o scompenso cardiaco, si verifica quando il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace. Tra i segnali più comuni ci sono apnea notturna, gonfiore e tosse persistente. Riconoscere questi sintomi precocemente è importante per intervenire tempestivamente. In questa guida, spiegheremo le cause, i segnali di allarme e le strategie da adottare per gestire questa condizione.

Quando il cuore non riesce più a lavorare adeguatamente si parla di scompenso cardiaco o di insufficienza cardiaca. La patologia è molto diffusa e la prevalenza aumenta con il crescere dell’età. L’organo si comporta come una pompa che riceve sangue venoso, lo immette nella circolazione polmonare per ossigenarlo e infine lo espelle mandandolo nelle arterie. E’ in questo modo che tessuti e organi vengono irrorati, ricevono ossigeno e nutrienti, e sono in salute. Quando però il cuore funziona male, ecco che a risentirne è tutto l’organismo. Le cause dello scompenso cardiaco. Possono essere molteplici le cause della malattia: tra questi, infarto del miocardio, ipertensione arteriosa, malattie del muscolo cardiaco, cardiopatie congenite, infezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

