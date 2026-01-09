Apex Legends | Adrenalina – al via l’evento Sterminio glaciale tra hoverboard nuove Jolly e bilanciamento Leggende

È iniziato l’evento Sterminio glaciale di Apex Legends: Adrenalina, aggiornamento di metà stagione di Respawn ed EA. L’evento, disponibile fino al 27 gennaio 2026, introduce nuove modalità, tra hoverboard, Jolly e aggiornamenti di bilanciamento delle Leggende. Un’opportunità per esplorare contenuti temporanei e aggiornamenti, mantenendo l’esperienza di gioco coinvolgente e equilibrata.

Con l'aggiornamento di metà stagione di Apex Legends: Adrenalina, Respawn ed EA hanno avviato Sterminio glaciale (in inglese Winter Wipeout), evento a tempo limitato disponibile da oggi fino al 27 gennaio 2026. Durante l'evento, la modalità Jolly (Wildcard) porta i giocatori su Olympus con l'introduzione degli hoverboard, pensati per aumentare mobilità e ritmo degli scontri: tra le novità messe in evidenza ci sono la possibilità di eseguire trick, sfruttare i muri per allontanarsi dal pericolo e ottenere ricompense EVO legate alle acrobazie. Sul fronte gameplay, l'update introduce anche nuove Jolly (Wild Cards) orientate al controllo e al supporto di squadra, mentre la patch di metà stagione interviene sul meta con modifiche mirate a Octane, Crypto e Newcastle.

