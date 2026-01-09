Aperitivo Astronomico a Villetta Social Lab

L’Associazione AstroGen APS apre il calendario 2026 con l’Aperitivo Astronomico, primo appuntamento del ciclo “Viaggi nel cosmo”. L’evento si svolge presso Villetta Social Lab in Via degli Armatori 3, offrendo un’occasione per avvicinarsi all’astronomia in un ambiente informale. Una serata dedicata alla scoperta del cielo, pensata per tutti coloro interessati a conoscere meglio l’universo che ci circonda.

