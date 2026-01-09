Antonio Langella | Ventura non vale niente L'ho capito dopo la tragedia della fidanzata di Bucchi

Antonio Langella, ex calciatore di Cagliari e breve esperienza in Nazionale, con parole serene ma ferme, riflette sul rapporto con l’ex allenatore Gian Piero Ventura. Attraverso un ricordo legato a un episodio triste, Langella esprime il suo punto di vista su Ventura, evidenziando le sue percezioni sulla sua competenza e il suo ruolo nel calcio. Un’analisi che offre uno sguardo diretto e sobrio sulla carriera e le esperienze di uno dei protagonisti italiani.

