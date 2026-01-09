Antonio Cassano fa i nomi dei tre più incompetenti nel mondo del calcio che spero mi sentano
Antonio Cassano ha recentemente espresso opinioni forti sui tre opinionisti internazionali che, a suo avviso, rappresentano le figure più incompetenti nel mondo del calcio. Durante la trasmissione Viva el Futbol, l'ex calciatore ha commentato con franchezza e senza mezzi termini, sollevando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Questa presa di posizione mette in evidenza il suo spirito critico e la volontà di confrontarsi apertamente con le figure di rilievo nel settore.
Antonio Cassano scatenato contro tre dei più importanti opinionisti internazionali. Parole di fuoco in diretta a Viva el Futbol. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VIVA EL TOUR fa tappa a Catania: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola lunedì 12 gennaio arrivano al teatro Metropolitan
Il ritornello di Cassano: "Allegri non è capace. Il Milan gioca di merda, fa schifo" - Come ogni lunedì sera, quando va in onda il programma Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano, in diretta per commentare il weekend di calcio appena trascorso insieme ... milannews.it
Cassano spara a zero contro la Juve dopo la prima di Tudor: fa i nomi di chi ha condannato Motta all’esonero - Parlando a Viva el Futbol su Twitch Antonio Cassano ha parlato con toni molto animati dell’attuale situazione della Juventus reduce dal cambio in panchina con Tudor che ha preso il posto ... fanpage.it
Lo sfottò di Cassano: "Leao mi ricorda Richarlison: fa qualche gol, ma resta una pippa" - Intervenuto come di consueto al podcast Viva El Futbol, l'ex attaccante rossonero Antonio Cassano si è scagliato contro Massimiliano Allegri,. tuttomercatoweb.com
Antonio Cassano non lascia correre, smentisce Federico Buffa e gli va contro a muso duro vuole 'chiudere la questione' e spiega cosa accadde in quel periodo al Real: https://fanpa.ge/k9Nst - facebook.com facebook
