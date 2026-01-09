Il 9 gennaio 2026, È sempre mezzogiorno non è andato in onda, a causa di un’interruzione temporanea per far spazio alla conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni. La programmazione del giorno è stata modificata per consentire una copertura dedicata all’evento politico, lasciando invariati gli impegni abituali di Antonella Clerici e del suo team.

Il 9 gennaio 2026 È sempre mezzogiorno non va in onda. Il programma condotto da Antonella Clerici infatti subisce un breve stop per lasciare spazio ad un evento importante, ossia la conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni. Perché È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici non va in onda. Come anticipato nelle scorse puntate da Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno il 9 gennaio si prende una pausa. Una scelta fatta dalla Rai per lasciare spazio all’ormai consueta conferenza stampa in cui la premier Giorgia Meloni si rivolge alla nazione per fare il punto su alcune questioni importanti e iniziare il nuovo anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno non va in onda: cosa è successo

Leggi anche: È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici oggi 9 gennaio non va in onda: cosa ci sarà al suo posto su Rai1

Leggi anche: “Perché Antonella Clerici non lo ha detto?”. Lutto nel gruppo di È sempre mezzogiorno, cosa è successo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Antonella Clerici e la stoccata ai colleghi «divi»: cosa è successo nell'ultima puntata di È sempre Mezzogiorno; È nata Vittoria | l’annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno; Fulvio Marino festeggia la Befana con la ricetta della corona salata, goloso pan brioche; È sempre mezzogiorno Clerici apre la puntata pregando per le vittime di Crans- Montana | I giudizi sono indegni | VIDEO.

Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno non va in onda su Rai 1: i motivi dello stop imprevisto - Piccola variazione nel palinsesto di Rai 1, che oggi non vedrà la consueta puntata del cooking show per lasciare spazio alla Presidente del Consiglio. libero.it

È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici oggi 9 gennaio non va in onda: cosa ci sarà al suo posto su Rai1 - Nella giornata di venerdì 9 gennaio È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici non andrà in onda per lasciare spazio alla conferenza stampa della premier ... fanpage.it