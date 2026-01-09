Antagonisti violenti a Torino 13 misure restrittive | il nuovo video dove lanciano pietre aggrediscono imbrattano e bloccano i treni

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Torino ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di alcuni antagonisti coinvolti in episodi di violenza, tra cui lancio di pietre, aggressioni e imbrattamenti. Sono state adottate 13 misure cautelari, tra cui l’obbligo di presentazione quotidiana. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti violenti nel rispetto della normativa vigente.

Violenze durante i cortei in città: scattano le misure cautelari per 13 militanti - Questa mattina la Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 13 militanti antagonisti indagati ... torinoggi.it

Obblighi di firma per gli antagonisti dopo i cortei violenti: a Torino scatta l’operazione che riapre il dossier sull’ordine pubblico - La Digos notifica una decina di misure cautelari decise dal gip per episodi di tensione avvenuti durante manifestazioni di piazza ... giornalelavoce.it

++ Askatasuna, Marrone e Montaruli: "Con i violenti non si tratta" ++ «L’operazione di questa mattina conferma che avevamo ragione a chiedere la cancellazione del Patto tra Comune di Torino e antagonisti. Con i violenti non si tratta, non si fanno accordi, non - facebook.com facebook

