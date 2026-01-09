’Annunziata detta Nancy’ domani al teatro Garibaldi

Domani sera alle 21, al teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, si terrà lo spettacolo

Domani sera alle 21 a teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, si alza di nuovo il sipario per lo spettacolo teatrale "Annunziata detta Nancy", per la rassegna "Stagione di prosa 20252026", promossa dal Comune di Bagno di Romagna, con la direzione artistica di Nata Teatro di Bibbiena. Uno spettacolo di e con Riccardo Goretti. Biglietto ingresso 12 euro. Per informazioni e prenotazioni 3791425201. Sulla ribalta del teatro sampierano di via Cavour si dipanerà "un racconto familiare, comico e poetico, dove uno stesso attore racconta la storia della sua famiglia, incarnandone vari personaggi. Ottant’anni di storia italiana raccontati da una famiglia seguendo il filo dei ricordi, dondolando in bilico sugli anni passati che sembrano sempre presenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

