Annalisa domina l’airplay e annuncia nuovi live 2026

“Esibizionista” è la più trasmessa per la terza settimana. Annalisa annuncia nuove date del tour 2026 e inaugura la nuova Arena Milano. Annalisa continua a guidare l’airplay italiano: per la terza settimana consecutiva, il singolo Esibizionista è il brano più trasmesso dalle radio nazionali (fonte EarOne), confermando la cantautrice come l’artista più ascoltata del momento e del mese di dicembre 2025. Un risultato che si aggiunge a un anno straordinario, segnato da 52 dischi di Platino e 15 d’Oro, oltre al record assoluto di 20 singoli entrati nella top ten delle classifiche. Il successo prosegue anche sul fronte discografico: l’album Ma io sono fuoco, pubblicato a ottobre 2025 e subito balzato al numero uno, è già certificato Oro ed è il disco femminile con più primi posti in radio dell’anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: Annalisa annuncia: “Sanremo 2026? Ormai siamo agli sgoccioli, non ci sarò”

Leggi anche: Annalisa annuncia il tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026

