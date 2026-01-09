Anna Trocker in corsa per il podio nello slalom Nor-Am Quarta uscita di fila per Giada D’Antonio
Anna Trocker si posiziona al quarto posto nella prima manche dello slalom speciale di Mont Saint-Sauveur, terza tappa del circuito Nor-Am Cup femminile. Per Giada D’Antonio, si tratta della quarta uscita consecutiva. La competizione rappresenta un passo importante nel percorso delle atlete italiane in questa stagione di sci alpino.
Anna Trocker sale di colpi anche tra i pali stretti e chiude in quarta posizione la prima manche dello slalom speciale di Mont Saint-Sauveur, valevole per la terza tappa stagionale del circuito femminile Nor-Am Cup di sci alpino. La giovane altoatesina, già ottava ieri in gara-1 e dominatrice del gigante di Tremblant andato in scena il 7 gennaio, è in piena corsa per il podio e per la vittoria nell’ultimo atto della sua trasferta oltreoceano. La diciassettenne italiana, reduce dal suo primo approccio alla Coppa del Mondo con le due competizioni di gigante disputate tra fine dicembre e inizio gennaio a Semmering e Kranjska Gora, ha accusato un distacco di 32 centesimi dal miglior tempo di manche siglato dalla statunitense Mia Hunt in 48. 🔗 Leggi su Oasport.it
