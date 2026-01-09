Anna Trocker e Giada D’Antonio non terminano lo slalom Nor-Am di St-Sauveur Niente podio per Collomb

Anna Trocker e Giada D’Antonio non hanno concluso lo slalom Nor-Am di St-Sauveur, mentre Collomb non è riuscito a salire sul podio anche nel secondo slalom di Mont Saint-Sauveur, ultima gara della terza tappa stagionale del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino.

L’Italia resta fuori dal podio anche nel secondo slalom speciale di Mont Saint-Sauveur, ultimo atto della terza tappa stagionale del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Anna Trocker e Giada D’Antonio non hanno terminato la competizione odierna sulla pista canadese, mentre Giorgia Collomb si è confermata la migliore delle azzurre per la seconda gara di fila tra i pali stretti aggiudicandosi un discreto sesto posto. La diciannovenne di La Thuile, reduce da una settima piazza in gigante a Tremblant e da un’incoraggiante quarta posizione nello slalom di ieri a Mont Saint-Sauveur, ha effettuato una buona rimonta nella seconda manche risalendo dal 12° al 6° posto con il secondo tempo assoluto nella discesa finale e chiudendo con un distacco di 75 centesimi dalla vincitrice statunitense Kjersti Moritz. 🔗 Leggi su Oasport.it

