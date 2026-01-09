Anm sotto accusa per le bugie del No | Mosse illecite partono le denunce

L’Anm è sotto accusa da parte della testa dei magistrati per le dichiarazioni del movimento del No, che sarebbero ingannevoli e illecite. La critica si concentra sul presunto tentativo di influenzare la politica e sulle questioni finanziarie legate al comitato. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza delle comunicazioni ufficiali, alimentando un dibattito acceso tra le parti coinvolte.

