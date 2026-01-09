Anm sotto accusa per le bugie del No | Mosse illecite partono le denunce
L’Anm è sotto accusa da parte della testa dei magistrati per le dichiarazioni del movimento del No, che sarebbero ingannevoli e illecite. La critica si concentra sul presunto tentativo di influenzare la politica e sulle questioni finanziarie legate al comitato. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza delle comunicazioni ufficiali, alimentando un dibattito acceso tra le parti coinvolte.
Testa attacca il manifesto delle toghe: «Vergognoso affermare che comanderà la politica». Dubbi pure sui soldi al comitato. La campagna referendaria del comitato del No è partita con il piede sbagliato. Il testo del manifesto fuorviante, a pensarla bene, mistificatorio, a pensarla male, ha trasformato il dibattito in un duello in cui vale tutto. Sì perché la frase: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica?» per i promotori della riforma corrisponde all’esatto opposto dello scopo della stessa. Chicco Testa, presidente di Assoambiente, su X: «L’ attività dell’Associazione nazionale magistrati nella campagna per il No è semplicemente vergognosa e illecita. 🔗 Leggi su Laverita.info
