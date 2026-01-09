Animali sulla strada Ninfina I il sindaco di Bassiano scrive alla Provincia

Il sindaco di Bassiano ha scritto alla Provincia per segnalare un problema di lunga data sulla strada Ninfina I. Sono numerosi gli animali, in particolare bovini e cavalli, investiti e deceduti lungo il tratto che collega Bassiano alla zona circostante. La situazione richiede interventi per garantire la sicurezza di cittadini e animali e prevenire ulteriori incidenti.

MARIANA LOTTA PER SALVARE 40 ANIMALI A Maracaibo, Mariana Rosas Herrera, residente nella Torre Carolina dell’urbanizzazione Isla Dorada, affronta una drammatica sfida quotidiana: nutrire quasi 40 animali salvati dalla strada, dall’abbandono e da - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.