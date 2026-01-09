Animali sulla strada Ninfina I il sindaco di Bassiano scrive alla Provincia
Il sindaco di Bassiano ha scritto alla Provincia per segnalare un problema di lunga data sulla strada Ninfina I. Sono numerosi gli animali, in particolare bovini e cavalli, investiti e deceduti lungo il tratto che collega Bassiano alla zona circostante. La situazione richiede interventi per garantire la sicurezza di cittadini e animali e prevenire ulteriori incidenti.
Il probelma esiste praticamente da sempre e sono diversi gli animali, in particolare bovini e cavalli morti investiti sulla strada che porta a Bassiano, la via Ninfina I. Sulle curve al buio è facile, in particolare d'inverno, imbattersi in uno di questi animali sulla strada e a farne le spese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
