Animali sulla strada Ninfina I il sindaco di Bassiano scrive alla Provincia

9 gen 2026

Il sindaco di Bassiano ha scritto alla Provincia per segnalare un problema di lunga data sulla strada Ninfina I. Sono numerosi gli animali, in particolare bovini e cavalli, investiti e deceduti lungo il tratto che collega Bassiano alla zona circostante. La situazione richiede interventi per garantire la sicurezza di cittadini e animali e prevenire ulteriori incidenti.

Il probelma esiste praticamente da sempre e sono diversi gli animali, in particolare bovini e cavalli morti investiti sulla strada che porta a Bassiano, la via Ninfina I. Sulle curve al buio è facile, in particolare d'inverno, imbattersi in uno di questi animali sulla strada e a farne le spese. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

