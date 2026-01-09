Anguillara | Citta’ metropolitana Roma al via messa in sicurezza del belvedere La sedia

A Anguillara Sabazia, nel Comune di Anguillara, si avviano le operazioni di messa in sicurezza del belvedere “La Sedia”, situato in località Vigna di Valle. L’intervento, previsto nei prossimi giorni, mira a preservare l’area panoramica e garantire la sicurezza dei visitatori. La scelta rientra in un più ampio piano di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico della zona.

Nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni di messa in sicurezza dell’area panoramica nota come “La sedia”, situata nel Comune di Anguillara Sabazia, precisamente in località Vigna di Valle. Questo intervento è reso possibile grazie all’iniziativa del Consorzio Lago di Bracciano e al supporto della Città metropolitana di Roma Capitale. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale della Città metropolitana di Roma Capitale. L’operazione – come riportato nella nota – rappresenta il primo passo concreto di una strategia più ampia, mirata alla tutela, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del Lago di Bracciano, un patrimonio ambientale e paesaggistico di inestimabile valore, frequentato quotidianamente da residenti, visitatori e pendolari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

