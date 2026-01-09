Angers-Tolosa Coppa di Francia 10-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 10 gennaio 2026 alle ore 15:30 si disputa la partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia tra Angers e Tolosa. La sfida si svolge allo stadio di Angers e vede affrontarsi due squadre di Ligue 1, con formazioni e quote da valutare attentamente. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostici per un confronto equilibrato tra le due compagini.

Partono i sedicesimi di finale di coppa di Francia e c'è una sfida tra 2 squadre di Ligue1 con l'Angers di Dujeux che affronta in casa il Tolosa di Martinez. Due squadre che non hanno problemi di classifica in campionato e che cercano gloria in coppa, competizione che i Violets hanno vinto non più tardi di 3 anni fa regalandosi una splendida partecipazione in .

