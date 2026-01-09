Andrea Fidanzia è il nuovo presidente del tribunale di Venezia
Andrea Fidanzia è il nuovo presidente del Tribunale di Venezia, insediatosi ieri. Nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura il 3 dicembre scorso, Fidanzia porta con sé un’esperienza significativa, avendo ricoperto il ruolo di consigliere della Corte di Cassazione. La sua nomina segna un momento importante per l’istituzione giudiziaria veneziana, che si prepara a proseguire il proprio lavoro con competenza e stabilità.
Si è insediato ieri il nuovo presidente del Tribunale di Venezia Andrea Fidanzia, nominato dal consiglio superiore della magistratura il 3 dicembre scorso, e precedentemente consigliere della corte di Cassazione.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPrende il posto di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Antonio Masone è il nuovo presidente del tribunale di Latina
Leggi anche: Sondrio, il giorno di Patrizio Gattari: finalmente il nuovo presidente del Tribunale
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.