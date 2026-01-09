Andrea Fidanzia è il nuovo presidente del tribunale di Venezia

Andrea Fidanzia è il nuovo presidente del Tribunale di Venezia, insediatosi ieri. Nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura il 3 dicembre scorso, Fidanzia porta con sé un’esperienza significativa, avendo ricoperto il ruolo di consigliere della Corte di Cassazione. La sua nomina segna un momento importante per l’istituzione giudiziaria veneziana, che si prepara a proseguire il proprio lavoro con competenza e stabilità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.