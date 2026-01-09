Andrea Delogu e Nikita Perotti il gossip non si spegne | ‘Ho 21 anni non 27’ la verità a La Volta Buona
Andrea Delogu e Nikita Perotti continuano a essere al centro dell’attenzione, come mostrato nell’intervista a La Volta Buona. Il loro legame, nato durante la partecipazione a Ballando con le stelle, suscita ancora interesse, anche dopo il successo nel programma. In questa intervista, Nikita chiarisce la sua età, rispondendo alle curiosità legate alla loro relazione e mantenendo un approccio rispettoso e sobrio.
Un legame nato sotto i riflettori di Ballando. Il trionfo a Ballando con le stelle non ha spento i riflettori su Andrea Delogu e Nikita Perotti. Al contrario, il successo ha alimentato un gossip che continua a rimbalzare tra social, studi televisivi e commenti dei fan. Durante il programma, la complicità tra la conduttrice e il giovane ballerino aveva fatto sperare in qualcosa di più di una semplice partnership artistica. Un’intesa evidente, fatta di sguardi, ironia e grande affiatamento, che aveva coinvolto anche i giudici e acceso l’immaginazione del pubblico. Ma fin dall’inizio, Andrea Delogu aveva provato a smorzare le aspettative, sottolineando come la differenza d’età fosse un elemento non trascurabile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
