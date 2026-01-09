Andrea Colombo, trovato senza vita in via Impastato, aveva solo 34 anni. La sua morte, avvenuta in condizioni di estrema fragilità, testimonia le difficoltà di una vita segnata da stenti e solitudine. Un'anima gentile e sorridente, ora lasciata nel silenzio di un'invisibile battaglia contro il freddo e le difficoltà quotidiane. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla condizione delle persone senza dimora.

Milano, 9 gennaio 2026 – “Forse il freddo è stato solo l’ultimo peso, l’ultima notte di una vita che aveva già sopportato troppo, nonostante i suoi soli 34 anni”. È stato soccorso lunedì mattina in via Impastato, vicino alla fermata del metrò di San Donato, capolinea della linea gialla del metrò. La corsa al Policlinico di San Donato non è bastata a salvargli la vita: Andrea Colombo non ce l’ha fatta. E se la probabile causa della morte è “ipotermia”, questa vita aveva già iniziato a spezzarsi tempo fa. L'ultimo peso . Il freddo è stato l’ultimo colpo, l’ultimo peso, come scrive sui social Simone Feder, lo psicologo che coordina il “ Team Rogoredo “ per tendere una mano ai “fantasmi“, che conosceva bene Andrea perché il 34enne, che aveva compiuto gli anni lo scorso 5 dicembre, “era uno di loro”, di quegli invisibili che però i volontari sapevano vedere e soccorrere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Colombo, l’invisibile morto di freddo e stenti in via Impastato: “Un’anima stanca e gentile che non ha mai smesso di sorridere”

