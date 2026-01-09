Andrea Colombo l’invisibile morto di freddo e stenti in via Impastato | Un’anima stanca e gentile che non ha mai smesso di sorridere
Andrea Colombo, trovato senza vita in via Impastato, aveva solo 34 anni. La sua morte, avvenuta in condizioni di estrema fragilità, testimonia le difficoltà di una vita segnata da stenti e solitudine. Un'anima gentile e sorridente, ora lasciata nel silenzio di un'invisibile battaglia contro il freddo e le difficoltà quotidiane. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla condizione delle persone senza dimora.
Milano, 9 gennaio 2026 – “Forse il freddo è stato solo l’ultimo peso, l’ultima notte di una vita che aveva già sopportato troppo, nonostante i suoi soli 34 anni”. È stato soccorso lunedì mattina in via Impastato, vicino alla fermata del metrò di San Donato, capolinea della linea gialla del metrò. La corsa al Policlinico di San Donato non è bastata a salvargli la vita: Andrea Colombo non ce l’ha fatta. E se la probabile causa della morte è “ipotermia”, questa vita aveva già iniziato a spezzarsi tempo fa. L'ultimo peso . Il freddo è stato l’ultimo colpo, l’ultimo peso, come scrive sui social Simone Feder, lo psicologo che coordina il “ Team Rogoredo “ per tendere una mano ai “fantasmi“, che conosceva bene Andrea perché il 34enne, che aveva compiuto gli anni lo scorso 5 dicembre, “era uno di loro”, di quegli invisibili che però i volontari sapevano vedere e soccorrere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
