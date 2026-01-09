Ancora caos alla Dogaia Detenuto dà in escandescenze e tira un estintore a un agente

Un nuovo episodio di tensione si è verificato nella casa circondariale della Dogaia, dove un detenuto ha avuto un momento di escandescenza, lanciando un estintore contro un agente. Questa situazione si aggiunge a una serie di eventi simili che si sono susseguiti nel tempo, evidenziando le criticità della struttura e la complessità della gestione del personale e dei detenuti.

Ancora un episodio violento nel carcere della Dogaia. L'ennesimo, verrebbe da dire, tanto che oramai non si contano neppure più. E anche questa volta un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve, tanto da dover ricorrere alle cure mediche. L'ennesima aggressione è avvenuta ieri poco prima delle 12,30 nella sezione di Media sicurezza, da sempre una delle più complicate da gestire. Secondo quanto riferito, il detenuto ha cominciato a dare in escandescenze e l'agente in servizio è intervenuto per calmarlo. Il detenuto, però, ha afferrato un estintore e glielo ha tirato addosso.

