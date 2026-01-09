L’Ipsia Benelli si prepara a incrementare l’offerta formativa, con l’approvazione ufficiale che permette l’apertura di 20 corsi diurni a partire da settembre 2026. Tra le novità figura il nuovo liceo dedicato al Made in Italy, rafforzando il ruolo dell’istituto nel panorama scolastico locale e offrendo nuove opportunità di formazione per gli studenti.

Solo di corsi diurni l’Ipsia Benelli da settembre 2026 arriverà a contarne 20. Tra questi c’è anche la novità assoluta del liceo Made in Italy. E’ di ieri il decreto dell’Ufficio scolastico regionale che riconosce la paternità del nuovissimo liceo anche al Benelli di Pesaro e all’Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania, dopo che due anni fa l’ha ottenuta il Mamiani. La domanda è se il Benelli, partendo così a ridosso con le iscrizioni, ce la farà ad attrarre studenti per comporre la prima classe. "Siamo ottimisti– osserva il preside Raffaele Balzano – anche perché il riconoscimento ministeriale avviene sulla presentazione di una progettualità già fattibile, basata sulle peculiarità della nostra scuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche il Benelli pronto alla sfida: c’è l’ok ufficiale

