anastasia beverly hills riceve un fondo di 225 milioni dal conto personale della founder

Anastasia Beverly Hills ha annunciato un investimento di 225 milioni di dollari dal conto personale della fondatrice, Anastasia Soare. La decisione segue la ritirata di TPG, e mira a rafforzare la crescita del marchio. Questa operazione rappresenta un'importante conferma dell'impegno della fondatrice nel futuro dell’azienda, senza modificare la struttura attuale o influire sulle attività quotidiane del brand.
Dopo la ritirata di TPG, Anastasia Soare ha deciso di investire 225 milioni di dollari (quasi 193 milioni di euro) di capitale personale nel suo stesso brand, Anastasia Beverly Hills. L’idea è quella di compensare la ritirata del fondo di private equity avvenuta a inizio dicembre, e per questo la stessa founder ha deciso di investire dal suo conto personale. Anastasia Beverly Hills riceve 225 milioni dalla stessa founder. La stessa Soare ha rilasciato un comunicato dove spiega cosa ha deciso di fare per questa operazione. Infatti ha dichiarato che l’operazione è finalizzata a garantire al marchio “una maggiore flessibilità finanziaria”, soprattutto in un contesto di mercato definito incerto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
