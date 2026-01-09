Amom Casini Casa Riformista | Mozione in consiglio regionale per fermare i licenziamenti

La Casa Riformista ha presentato una mozione al Consiglio regionale della Toscana per chiedere alla Giunta di intervenire contro i 70 licenziamenti annunciati dalla Amom. La proposta mira a individuare strumenti e azioni concrete per tutelare i posti di lavoro e prevenire eventuali conseguenze negative per la comunità locale. La discussione è prevista nel prossimo appuntamento dell’assemblea regionale.

“Abbiamo presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale per chiedere alla Giunta Toscana di mettere in campo tutte le azioni necessarie a scongiurare i 70 licenziamenti annunciati dalla Amom S.p.A. nello stabilimento di Badia al Pino, a Civitella in Val di Chiana. Non. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionale Leggi anche: Consiglio Regionale, Casa Riformista in rivolta: niente commissione, via dall’aula La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I figli, la casa da ristrutturare e il mutuo. Monia e Michael licenziati dalla stessa azienda: “Metodi inaccettabili” - La Amom di Badia al Pino li ha mandati a casa insieme ad altre 70 persone. msn.com

Crisi Amom. Boni e Casini: “Una ferita grave. Servono soluzioni condivise” - Roberta Casini e Filippo Boni ribadiscono il proprio impegno a restare al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Amom in tutte le prossime fasi della vertenza, seguendo con attenzione ogni sviluppo ... arezzonotizie.it

Amom, i licenziamenti vanno avanti: "La nostra vita per questa azienda" - I dirigenti bocciano tutte le richieste, a casa in 70 giorni. msn.com

ArezzoTv. . Sciopero dei lavoratori Amom. In 70 rischiano il posto di lavoro. Un Natale amaro. Il 14 gennaio nuovo incontro in Regione Toscana - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.