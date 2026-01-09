Ammissioni e cambio di versione Il consulente di Ranucci rivela | Erano loro a chiedere i dati

Il consulente di Ranucci chiarisce le dinamiche delle ammissioni e dei cambi di versione. Secondo la sua testimonianza, non è stato lui a fornire dati a Report, ma reReport a chiederglieli. La sua assistenza avrebbe avuto lo scopo di evitare azioni legali contro i giornalisti, distinguendo tra richieste di informazioni e attività di divulgazione. Questa dichiarazione offre un punto di vista sulla gestione delle fonti e delle comunicazioni nel contesto delle indagini.

"Non ero io a fornire informazioni a Report, era reReport che me le chiedeva. Io aiutavo i loro giornalisti ad evitare le querele". Sono queste le dichiarazioni rilasciate in serata da Gian Gaetano Bellavia in esclusiva al Giornale. Dichiarazioni che confermano la nuova versione e le prime ammissioni emerse in giornata. La giornata si era aperta infatti con un primo colpo di scena sul documento di 36 pagine finito (non si sa come) nell'inchiesta milanese sui dati sottratti allo studio del commercialista, consulente di Report e di molti magistrati. È il documento chiave, perchè riporta l'elenco dei 104 titolari dei dati custoditi da Bellavia nel suo archivio e poi trafugati.

