Nella registrazione di Amici 25, sono stati eliminati alcuni dei protagonisti più noti, creando un clima di tensione e discussione tra i partecipanti. La quattordicesima puntata, in onda domenica 11 gennaio su Canale 5 con Maria De Filippi, promette di portare ulteriori sviluppi e riflessioni sul percorso dei giovani talenti coinvolti.

Negli studi di Amici 25 l’aria è elettrica. La registrazione della quattordicesima puntata, che il pubblico di Canale 5 vedrà domenica 11 gennaio con Maria De Filippi, si è trasformata in una sequenza di colpi di scena, eliminazioni e polemiche. Tra addii improvvisi, sfide e professori in contrasto, la puntata promette di far discutere. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, quella che doveva essere una puntata ordinaria si è rivelata una delle più controverse di questa edizione. Sui social si parla già di “dramma” e “vergogna”, mentre cresce il malcontento di una parte del pubblico. A stemperare solo in parte la tensione sono stati gli ospiti musicali Nicolò Filippucci e Mara Sattei, Nicolò Filippucci e Mara Sattei, protagonisti di un momento musicale che ha fatto da pausa in un clima decisamente teso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Amici 25, cacciati i protagonisti top: è rivolta

