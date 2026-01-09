Amato il video dell' appello in aula | Sono innocente

Amato ha pronunciato un breve appello in aula prima della sentenza di secondo grado per l’omicidio della moglie e della suocera. L’oculista ha ribadito la propria innocenza, parlando poco prima di conoscere l’esito della decisione dei giudici. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione mediatica e pubblica sulla complessità del caso.

Omicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo” - Attesa a ore la decisione di secondo grado per Giampaolo Amato accusato di avere ucciso Isabella Linsalata e Giulia Tateo. msn.com

Giampaolo Amato: «Travolto dal sospetto di aver ucciso moglie e suocera. Sono innocente, mai smetterò di gridarlo» - Oggi attesa la sentenza, le dichiarazioni dell'imputato: «Confesso che ancora non capisco il perché di tutto ... corrieredibologna.corriere.it

In tribunale a Bologna è attesa in giornata la sentenza d'appello per Giampaolo Amato, condannato in primo grado all'ergastolo per il duplice omicidio della moglie e della suocera. In mattinata le sue dichiarazioni spontanee ai giudici - facebook.com facebook

