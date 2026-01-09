Amato il video dell' appello in aula | Sono innocente
Amato ha pronunciato un breve appello in aula prima della sentenza di secondo grado per l’omicidio della moglie e della suocera. L’oculista ha ribadito la propria innocenza, parlando poco prima di conoscere l’esito della decisione dei giudici. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione mediatica e pubblica sulla complessità del caso.
L'oculista ha parlato in aula poco prima della sentenza di Appello per l'omicidio della moglie e della suocera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
