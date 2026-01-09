Altro colpo Usa alla diplomazia | un ddl bipartisan per sanzionare chi intrattiene rapporti commerciali con Mosca
Il Congresso statunitense ha presentato un disegno di legge bipartisan volto a sanzionare chi intrattiene rapporti commerciali con Mosca. La proposta riflette la volontà degli Stati Uniti di rafforzare le misure di pressione sulla Russia, in un contesto di tensione geopolitica crescente. Questo provvedimento si inserisce in un quadro di strategie mirate a limitare l'influenza russa a livello internazionale e a rispondere alle recenti evoluzioni sul fronte diplomatico.
È la legge del pugile: chi non reagisce, subisce. Chi non risponde, incassa. E, al momento, Mosca sta incassando colpi sul ring della geopolitica mondiale: i pugni li sta dando tutti Trump. La timidezza con cui le autorità russe hanno reagito alla cattura del presidente Nicolas Maduro, alleato sudamericano del Cremlino, e al successivo sequestro della petroliera Marinera – ex Bella1, battente bandiera russa, assaltata dalle forze Usa mentre si dirigeva in un porto della Federazione – ha suscitato malumore tra i falchi russi – dal milblogger Aleksandr Kots fino al filosofo anti-occidentale Dugin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
