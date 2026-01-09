Alto Calore Errico FI | No alla chiusura della sede di Benevento servizio essenziale va garantito sul territorio

Alto Calore Servizi S.p.A. sta valutando la possibile chiusura della sede di Benevento, suscitando preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali. Errico di Forza Italia ha espresso la sua contrarietà, sottolineando l'importanza di mantenere un servizio pubblico efficace e accessibile sul territorio. La decisione potrebbe influire sulla qualità e la tempestività dell’assistenza ai utenti, rendendo necessarie ulteriori valutazioni e confronti tra le parti interessate.

Preoccupazione per la possibile chiusura al pubblico della sede di Benevento di Alto Calore Servizi S.p.A. A esprimerla è il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha formalmente scritto al presidente di Alto Calore Servizi, dott.ssa Alfonsina De Felice, e al direttore generale, dott. Andrea Palomba, chiedendo il mantenimento operativo della sede nel capoluogo sannita. «In qualità di consigliere regionale, esprimo la più viva preoccupazione, circa la possibile chiusura al pubblico della sede di Benevento di Alto Calore Servizi S.p.A. – dichiara Errico -.

