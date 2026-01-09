L’articolo esplora il progetto Alta Velocità sul Gorgo, analizzando le implicazioni e le criticità di questa iniziativa. Fabrizio Camastra, giornalista noto per la sua attenzione ai dettagli, offre una valutazione seria e approfondita, distinguendo fatti e opinioni con chiarezza. Un’analisi obiettiva rivolta a chi desidera comprendere meglio gli aspetti tecnici e ambientali di questa importante opera di sviluppo infrastrutturale.

Quella che segue non è fantasia, né satira (purtroppo): è una valutazione di Fabrizio Camastra, giornalista, uno che ancora distingue un fosso da una fontana ornamentale. E infatti parte da un dettaglio minuscolo, di quelli che ai decisori piacciono poco: un triangolino pieno d’acqua, sempre. Inverno, estate, quarantagradi all’ombra. Lì l’acqua c’è e ci deve stare, perché quella roba lì si chiama drenaggio, ed è ciò che impedisce alla Valdichiana di tornare palude, malaria e bestemmie. Ma siccome siamo un Paese moderno, cosa facciamo davanti a un sistema delicato che funziona da due secoli? Ci costruiamo sopra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alta Velocità sul Gorgo: quando il progresso fa splash (parola di Fabrizio Camastra)

