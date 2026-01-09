Almanacco | Venerdì 9 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’Almanacco di oggi, venerdì 9 gennaio, presenta eventi storici, compleanni di personaggi noti, il santo e il proverbio del giorno. È il nono giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 356 giorni alla fine, o 357 negli anni bisestili. Questa ricorrenza offre uno sguardo semplice e informativo su date significative e curiosità, contribuendo a conoscere meglio il trascorrere del tempo e le sue tradizioni.
Il 9 gennaio è il 9º giorno del calendario gregoriano. Mancano 356 giorni alla fine dell'anno (357 negli anni bisestili).Santo del giorno: Sant'Adriano di Canterbury, abate.Aforisma di GennaioGennaio e febbraio, empie o vuota il granaioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Almanacco | Venerdì 2 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Leggi anche: Almanacco | Venerdì 9 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Almanacco Venerdì 9 Gennaio 2026; Oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno.
Almanacco del 09 gennaio 2026 - Almanacco del giorno — 9 gennaio 2026 Oggi, 9 gennaio 2026, ci troviamo nel cuore dell’inverno, una stagione che avvolge il paesaggio in un manto di quieta bellezza. tuttogreen.it
Venerdì 9 Gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Chi è nato in questo giorno è una persona coraggiosa e ambiziosa, dotata di un forte senso del dovere e di una capacità naturale di guidare gli altri verso grandi traguardi. trevisotoday.it
Il Nostro ALMANACCO CAPRICCIOSO BUONGIORNO a tutti voi dalle CAPRICCIOSE VENERDÌ 2 GENNAIO 2026 Il sole SORGE alle 7:13 e TRAMONTA alle 16:52 II SANTO del GIORNO: Santi Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno (Vescovi e dottori del - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.