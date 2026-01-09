Almanacco | Sabato 10 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'Almanacco di oggi, sabato 10 gennaio, propone eventi storici, compleanni, il santo del giorno, e il proverbio di gennaio. È un’occasione per conoscere le ricorrenze e le curiosità di questa data, nel rispetto di uno stile sobrio e preciso. Scopriamo insieme le notizie più significative di oggi, mantenendo un tono chiaro e informativo, adatto a una consultazione rapida e affidabile.

Sabato 10 Gennaio è il 10° giorno del calendario gregoriano. Mancano 355 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'AldoProverbio di GennaioQuando canta il pigozzo (picchio) di gennaio, tieni a mano il pagliaioAccadde oggi1927 – Prima del film Metropolis di Fritz Lang1929 – Tintin, un.

