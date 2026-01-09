Alloggio popolare trasformato in una centrale dello spaccio | scatta la revoca all' individuo arrestato per due volte

È stata avviata la procedura di revoca dell’alloggio popolare a seguito degli arresti dell’individuo, coinvolto due volte in pochi giorni per detenzione di droga ai fini di spaccio. La misura mira a garantire la tutela dei servizi sociali e a contrastare attività illecite all’interno delle abitazioni assegnate. La decisione si inserisce in un’azione più ampia di controllo e prevenzione sul territorio.

Attivata la procedura di revoca dell'alloggio popolare per l'uomo arrestato per due volte in pochi giorni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. "Sono venute a mancare le condizioni per la legittima assegnazione della casa popolare a questo cittadino - dichiara.

