All’insegna del ’cult’ Fumetti giochi cosplay Parte ’Umbria CON’

Umbria CON è un evento dedicato alla cultura pop, con focus su fumetti, giochi, cosplay e illustrazione. La manifestazione propone aree specializzate come Comics & Games, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, oltre a ospitare autori nazionali e internazionali. Tra show, workshop, panel e incontri, offre un’occasione per appassionati e professionisti di condividere esperienze e scoprire nuove tendenze nel mondo del fandom.

Fumetti, illustratori e autori, area Comics & Games, area videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, area Cosplay, ospiti nazionali ed internazionali, show e spettacoli dal vivo, panel, workshop e meet & greet e tanto altro. Tutto questo è Umbria CON, il Festival del Comics, Arts & Games, giunto alla terza edizione, che si terrà dal 16 al 18 gennaio all’ Umbria Fiere di Bastia Umbra. Ogni anno Umbria CON sceglie un tema che ispira tutta l’edizione e per il 2026 ci sarà tutto ciò che è ’ Cult ’. Un omaggio ai titoli, ai personaggi e alle opere che sono diventate leggenda. Dai film che sappiamo a memoria ai videogiochi che ci hanno cambiato l’infanzia, dalle saghe fantasy e sci-fi che hanno creato mondi interi, fino ai fumetti e alle serie che hanno segnato generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

