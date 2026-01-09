Allerta meteo in Campania | cosa resterà chiuso sabato 10 gennaio a Napoli

L’allerta meteo in Campania prevede condizioni avverse per sabato 10 gennaio, con fenomeni meteorologici intensi previsti dalla mezzanotte alle 20. A Napoli, alcune attività e servizi potrebbero essere sospesi o chiusi in seguito alle disposizioni delle autorità per garantire la sicurezza. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali e aggiornarsi sulle eventuali variazioni di apertura o funzionamento delle strutture pubbliche e private.

Avviso di allerta meteo A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 20.00 di domani, sabato 10 gennaio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte sabato 10 gennaio Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per sabato 3 gennaio 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni; Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civile; Continua l'allerta meteo gialla in Campania: prorogata fino alle 20 di mercoledì; Allerta meteo scuole chiuse giovedì 8 gennaio: lezioni sospese in alcuni comuni. Allerta meteo in Campania: cosa resterà chiuso sabato 10 gennaio a Napoli - Avviso di allerta meteo A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 20. napolitoday.it

Campania, allerta meteo gialla per il 10 gennaio: temporali, venti forti e mare agitato - Una nuova fase di maltempo interesserà la Campania a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di sabato 10 gennaio. pupia.tv

MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per temporali e vento forte dalla mezzanotte fino alle ore 20:00 di sabato 10 gennaio - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino al ... msn.com

+++ ALLERTA #METEO, LA TEMPESTA GORETTI SI ABBATTE SULL'ITALIA NEL WEEKEND: GRANDE GELO, FORTE #MALTEMPO E #NEVE FIN SULLE SPIAGGE DEL SUD | DETTAGLI x.com

ALLERTA METEO, oggi un VIDEO imperdibile con tutti i dettagli sulla nuova ondata di GELO e NEVE del weekend e le prospettive fredde e nevose a lungo termine - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.