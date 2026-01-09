Allerta gialla per neve a Frosinone e nel Lazio | le previsioni

Un'allerta gialla per neve è stata emessa per Frosinone e altre aree del Lazio, con previsione di precipitazioni nevose a partire dalla serata odierna e per le prossime 12-18 ore. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza di cittadini e servizi. È importante seguire gli aggiornamenti meteo e adottare comportamenti adeguati alle condizioni climatiche previste.

È stata diramata un'allerta gialla per neve a partire dalla serata di oggi e per le successive 12-18 ore su diverse zone del Lazio. L'avviso riguarda in particolare le Zone di Allerta C – Appennino di Rieti, E – Aniene e G – Bacino del Liri, che comprende anche aree della provincia di Frosinone.

Neve e ghiaccio all'Abetone e in Mugello, anche a bassa quota. Il Casentino si sveglia imbiancato. Allerta gialla in oltre 100 comuni - «Per ora pochi centimetri e strade pulite», commentano con piacere a Firenzuola. corrierefiorentino.corriere.it

Allerta meteo a Roma: pioggia, freddo e neve a quote basse nel giorno dell’Epifania - Maltempo diffuso il 6 gennaio: allerta arancione nel Lazio, ordinanza del sindaco Gualtieri e forti disagi attesi nella Capitale Pioggia, freddo e neve anche a quote basse. liberoreporter.it

Neve in Toscana: scatta l'allerta gialla x.com

*AGGIORNAMENTO METEO* Allerta gialla per domani – pioggia che gela Per la notte e le prime ore del mattino sono previste temperature inferiori a 0°C, con possibile formazione di gelate a seguito delle precipitazioni. *Situazione operativa* - I mezz - facebook.com facebook

