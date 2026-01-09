Allerta gialla per neve a Frosinone e nel Lazio | le previsioni

Da frosinonetoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'allerta gialla per neve è stata emessa per Frosinone e altre aree del Lazio, con previsione di precipitazioni nevose a partire dalla serata di oggi e per le successive 12-18 ore. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche adverse. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni e adottate le misure necessarie per affrontare la neve.

È stata diramata un’allerta gialla per neve a partire dalla serata di oggi e per le successive 12-18 ore su diverse zone del Lazio. L’avviso riguarda in particolare le Zone di Allerta C – Appennino di Rieti, E – Aniene e G – Bacino del Liri, che comprende anche aree della provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Allerta gialla per neve a Frosinone e nel Lazio: le previsioni

Leggi anche: Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta gialla

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allerta gialla per neve a Frosinone e nel Lazio: le previsioni; Pioggia e neve per Epifania, oggi allerta meteo: Roma 'sorvegliata speciale'; Neve anche a bassa quota oggi: scuole chiuse in diverse Regioni; Scuole chiuse per maltempo e neve mercoledì 7 gennaio: l’elenco dei comuni interessati.

allerta gialla neve frosinoneMeteo, nuova allerta neve nel fiorentino: codice giallo sui Comuni del Mugello e del Valdarno - Il Centro funzionale regionale ha emesso un codice giallo per rischio neve per la giornata di domani, sabato 10 gennaio, che interesserà le zone della Toscana orientale. 055firenze.it

allerta gialla neve frosinoneNeve e ghiaccio all'Abetone e in Mugello, anche a bassa quota. Il Casentino si sveglia imbiancato. Allerta gialla in oltre 100 comuni - «Per ora pochi centimetri e strade pulite», commentano con piacere a Firenzuola. corrierefiorentino.corriere.it

allerta gialla neve frosinoneAllerta meteo a Roma: pioggia, freddo e neve a quote basse nel giorno dell’Epifania - Maltempo diffuso il 6 gennaio: allerta arancione nel Lazio, ordinanza del sindaco Gualtieri e forti disagi attesi nella Capitale Pioggia, freddo e neve anche a quote basse. liberoreporter.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.