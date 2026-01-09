Allerta alimentare | richiamato il latte per neonati controlla subito lotto e scadenza

È stata emessa un’allerta alimentare in Italia: il gruppo Granarolo ha richiamato alcuni lotti di latte UHT per neonati, a causa di un potenziale rischio microbiologico. Si invita a verificare lotto e scadenza del prodotto prima dell’uso. Per garantire la sicurezza dei bambini, si consiglia di non consumare i prodotti interessati e di seguire le indicazioni ufficiali.

Nuova allerta alimentare in Italia. Il gruppo Granarolo ha disposto il richiamo immediato di alcuni lotti di latte UHT per bambini a causa di un possibile rischio microbiologico. Il provvedimento riguarda un prodotto destinato a neonati tra i 6 e i 12 mesi, una fascia particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza alimentare. Il richiamo è stato comunicato in via precauzionale e ha coinvolto sia i canali ufficiali dell’azienda sia le principali catene della grande distribuzione che commercializzano il prodotto. Quale latte Granarolo è stato richiamato. Il prodotto interessato è il Latte BF 2 UHT Granarolo Bimbi, latte di proseguimento per bambini da 6 a 12 mesi, con aggiunta di vitamina D. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

