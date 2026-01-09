Allegri guarda avanti dopo Milan Genoa | Bisogna vedere il positivo e avere pazienza Dispiace non aver vinto in casa ma… Cosa ha detto

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio contro il Genoa, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato la prestazione, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e paziente. Ha espresso dispiacere per il risultato in casa, ma ha anche evidenziato gli aspetti positivi e l’obiettivo di migliorare nel prosieguo della stagione. Le sue parole riflettono un approccio equilibrato e orientato alla crescita della squadra.

Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa. Le sue parole Massimiliano Allegri, dopo Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’1-1 di San Siro. Queste le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAREGGIO – «Bisogna vedere il positivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

allegri guarda avanti dopo milan genoa bisogna vedere il positivo e avere pazienza dispiace non aver vinto in casa ma8230 cosa ha detto

© Calcionews24.com - Allegri guarda avanti dopo Milan Genoa: «Bisogna vedere il positivo e avere pazienza. Dispiace non aver vinto in casa ma…». Cosa ha detto

Leggi anche: Balzarini elogia il talento Miretti: «Bisogna avere coerenza, ci vuole un po’ di pazienza». Ecco cosa lo ha cambiato in meglio

Leggi anche: Koopmeiners deluso: «Mi dispiace non aver vinto, ma penso che Spalletti alla Juve abbia portato questa cosa»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La frase sussurrata da Allegri a Rabiot diventa virale: parlano come fossero ancora alla Juventus; Cagliari-Milan e il déjà-vu beneaugurante con Allegri: da Cassano a Fullkrug; Allegri a DAZN: Nel primo tempo un po' leggeri, meglio nella ripresa. Ma dopo l'1-0...; MILAN - Allegri: La classifica si sta delineando e contro il Cagliari bisogna fare un passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro.

Allegri: "Milan in fuga? Stiamo calmi. Le polemiche dopo la Fiorentina cose che succedono" - È già giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato domani a San Siro contro il Pisa di Alberto Gilardino, ex di turno in questa ottava giornata di Serie A. corrieredellosport.it

Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: "Ha insultato e aggredito Oriali" - Milan, semifinale di Supercoppa italiana vinta dagli azzurri per 2- adnkronos.com

Milan, dopo Fullkrug il colpo in difesa: avanti per Disasi. La trattativa con il Chelsea - Offerto ai rossoneri il difensore francese, gli affari del passato col club inglese aiutano. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.