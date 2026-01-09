Allegri guarda avanti dopo Milan Genoa | Bisogna vedere il positivo e avere pazienza Dispiace non aver vinto in casa ma… Cosa ha detto

Dopo il pareggio contro il Genoa, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato la prestazione, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e paziente. Ha espresso dispiacere per il risultato in casa, ma ha anche evidenziato gli aspetti positivi e l’obiettivo di migliorare nel prosieguo della stagione. Le sue parole riflettono un approccio equilibrato e orientato alla crescita della squadra.

