Allegri guarda avanti dopo Milan Genoa | Bisogna vedere il positivo e avere pazienza Dispiace non aver vinto in casa ma… Cosa ha detto
Dopo il pareggio contro il Genoa, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato la prestazione, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e paziente. Ha espresso dispiacere per il risultato in casa, ma ha anche evidenziato gli aspetti positivi e l’obiettivo di migliorare nel prosieguo della stagione. Le sue parole riflettono un approccio equilibrato e orientato alla crescita della squadra.
Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa. Le sue parole Massimiliano Allegri, dopo Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’1-1 di San Siro. Queste le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAREGGIO – «Bisogna vedere il positivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
