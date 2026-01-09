All’Astoria arriva ’Una melodia d’amore’

Stasera all’Astoria sarà proiettata ‘Una melodia d’amore’. I primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi, a partire dalle 18, riceveranno un biglietto omaggio per l’evento. Un’occasione per godersi un film in un’atmosfera tranquilla e condividere un momento di relax con semplicità e attenzione.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 18. In cartellone arriva Song Sung Blue - Una melodia d'amore di Craig Brewer: ambientato a Milwaukee, racconta la storia di due musicisti in difficoltà che cercano di ricostruire le proprie vite. Mike Sardina (Hugh Jackman), veterano del Vietnam e meccanico con una lunga esperienza nei circuiti musicali locali, vive tra lavori saltuari e piccoli ingaggi, portandosi dietro rimpianti e sogni ormai sopiti. Durante una delle sue serate incontra Claire Stengl (Kate Hudson), cantante impegnata in performance come Patsy Cline e madre di due figli.

