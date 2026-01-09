All’asta le bottiglie sequestrate a Davide Lacerenza
All’asta le bottiglie sequestrate a Davide Lacerenza, provenienti dai locali della Gintoneria e della Malmaison. Un’opportunità per chi desidera acquisire bottiglie di valore, con le aste che si svolgono tra le offerte più alte. Un evento che mette in evidenza il patrimonio confiscato, accessibile a collezionisti e appassionati interessati a investire in pezzi unici.
Dai tavoli della Gintoneria e della Malmaison a quelli di chi è disposto a offrire la cifra più alta. Il 9 gennaio si è aperta l’ asta telematica sulle bottiglie di champagne e di altri alcolici pregiati sequestrate nell’ambito dell’inchiesta su un presunto giro di droga e prostituzione con al centro il noto locale milanese di via Napo Torriani e il vicino privé. Inchiesta che, a marzo 2025, aveva portato all’arresto di Davide Lacerenza e dell’ex compagna Stefania Nobile. Davide Lacerenza (Facebook). Sei bottiglie di Jacques Selosse a partire da 2.550 euro. Fino al 30 gennaio collegandosi ai siti di spazio aste e Ivgmonza sarà possibile fare un’offerta per accaparrarsi «vini e liquori di alto pregio», tra cui Petrus, La Tache, Romanèe, Krug, Dom Perignon, Masseto, beni ora in mano al custode giudiziario della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
