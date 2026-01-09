Alison Wagonfeld da Google a Nvidia | è la nuova Chief Marketing Officer

Nvidia ha annunciato la nomina di Alison Wagonfeld come nuova Chief Marketing Officer, riportando direttamente al CEO Jensen Huang. Con una consolidata esperienza nel settore, Wagonfeld assume questa posizione strategica per guidare le attività di marketing dell’azienda. La sua presenza rappresenta un passo importante nel rafforzamento della strategia di Nvidia, in un mercato in continua evoluzione.

Nvidia ha nominato Alison Wagonfeld nuova prima Chief Marketing Officer della società. Un ruolo di alto profilo se si pensa che la manager riporterà direttamente al Ceo Jensen Huang. Guiderà interamente le attività di marketing e comunicazione dell’azienda. Wagonfeld non è un nome di poco conto perché è una ex manager di Google. A Mountain View era arrivata nel 2016 e per dieci anni ha lavorato a stretto contatto con Lorrain Twohill e Thomas Kurian, rispettivamente Chief Marketing Officer di Google e Ceo di Google Cloud. Ad annunciare il passaggio a Nvidia è stata la stessa Wagonfeld su LinkedIn, con un post in cui ha sottolineato di essere passata «da un leader dell’AI a un altro». 🔗 Leggi su Lettera43.it

