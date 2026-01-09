Alfa Romeo e Luna Rossa | una Quadrifoglio senza compromessi

Alfa Romeo e Luna Rossa uniscono le loro competenze per creare una versione esclusiva della Giulia. Questa collaborazione si traduce in un’auto progettata con materiali avanzati e soluzioni aerodinamiche ispirate alla vela, in grado di offrire prestazioni elevate senza compromessi. La Quadrifoglio Luna Rossa rappresenta l’equilibrio tra tecnologia, design e passione, riflettendo l’eredità sportiva e innovativa dei due marchi.

Dal mondo della vela alla strada: materiali, aerodinamica e visione condivisa per la Giulia più estrema mai realizzata dal marchio del Biscione, che mutua soluzioni ingegneristiche dell'America's Cup. Con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Alfa Romeo firma una delle operazioni più significative degli ultimi anni nel panorama delle serie speciali ad alte prestazioni, presentando in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: la più estrema di sempre - 520 cavalli, nuovo kit aerodinamico di fibra di carbonio e interni fatti con le vele dell’imbarcazione da gara ... quattroruote.it

Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale - Lo storico marchio di automobili sportive e il team di vela piu vincente d'Italia uniscono ingegneria, design e spirito competitivo dando vita alla Quadrifoglio piu estrema di sempre ... sportmediaset.mediaset.it

